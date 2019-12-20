رياضة | رسميا.. لجنة المسابقات تعاقب برشلونة بسبب الكلاسيكو

وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني عقوبة قوية ضد نادي برشلونة الإسباني بعد احداث الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الاربعاء الماضي.

وكتبت لجنة المسابقات في بيانها: لجنة المسابقات تقوم بـ معاقبة نادي برشلونة بسبب رمي الكُرات في مباراة الكلاسيكو بغرامة 1500 يورو مع تحذير بإغلاق جزء من مدرجات الملعب.

وكانت جماهير نادي برشلونة قد قامت برمي الكرات في ملعب اللقاء وهو ما دفع الحكم لإيقاف المباراة كما هتفت ضد راموس ولاعبي ريال مدريد

الجدير بالذكر أن برشلونة سقط في فخ التعادل أمام ريال مدريد بملعب الكامب نو بلقاء مؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدوري.