رياضة | 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي بث مباشر بدون تقطيع في نهائي كأس العالم للأندية 2019 المقامة حاليًا في قطر، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

نقدم لكم القنوات المفتوحة لمباراة ليفربول ضد فلامنجو القادمة وهي محل اهتمام كبير بسبب تواجد النجم المصري الكبير محمد صلاح في صفوف الريدز، ليفربول يطمح فى تسجيل اسمه وسط العظماء يلعب فريق ليفربول بطل دورى أبطال أوروبا المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، ويأمل الريدز فى تحقيق الفوز باللقاء الحاسم والنارى، كما يسعى بطل أوروبا فى تحقيق الانتصار وحسم الكأس التاريخية وإضافتها لدولاب بطولاته لأول مرة فى تاريخه، ويسعى لاعبى الفريق محمد صلاح وماني فيرمينو وفان ديك وبيكر وغيرهم فى تسطير أسمائهم وسط العظماء فى البطولة العالمية.

القنوات المفتوحة لمباراة ليفربول ضد فلامنجو القادمة

فلامنجو يسعى لمواصلة المسيرة نحو الكأس يخوض فريق فلامنجو بطل كأس ليبرتادوريس مباراته النهائية فى كأس العالم للأندية، ويأمل فلامنجو فى تحقيق الفوز فى اللقاء المرتقب، كما يسعى لحسم الخطوة الأخيرة واستغلال خطواته الثابتة من أجل تحقيق الكأس التاريخية، ويطمح الفريق البرازيلي في تقديم أفضل مستوى فنى وبدنى من أجل الحفاظ على الكأس والتتويج باللقب العالمى.

قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وفلامنجو مجاناً

يذكر أن فريق فلامنجو البرازيلي قد توج بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس على حساب فريق ريفير بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1، كما يذكر أيضا أنه شارك فى دور نصف النهائي بالبطولة وحقق الفوز على فريق الهلال السعودى بنتيجة 3-1 .

تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة ليفربول وفلامنجو نهائي كأس العالم للأندية

canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13

rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19

sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات

Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.

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تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

تردد قناة Alkass Three

على النايل سات

11919 استقطاب افقي

معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

على العرب سات

تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500 التصحيح ¾