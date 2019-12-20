رياضة | سولشاير يقضي على أحلام زيدان في بوجبا بتصريح صادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يقضي على أحلام زيدان في بوجبا بتصريح صادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، أن لاعب وسط الفريق، الفرنسي بول بوغبا، لن يغادر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.



وقال سولشاير في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه أمام واتفورد في الجولة 17 من وقال سولشاير في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه أمام واتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن بوغبا سيلعب مع الفريق في العام الجديد 2020.

وكانت أخبار وتقارير صحافية ربطت بوغبا بالرحيل عن الفريق، بعد غيابه شهرين ونصف عن الفريق بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل.

وأضاف سولشاير: "لن يتم بيعه في يناير (كانون الثاني) المقبل، هو يتدرب لكن ليس مع الفريق لوقت طويل، هو بدأ التدريب وهذه خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا".