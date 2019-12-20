رياضة | لوشيسكو عن مونتيري: الهلال سيواجه فريقا يستغل الهفوات والأخطاء القاتلة بامتياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوشيسكو عن مونتيري: الهلال سيواجه فريقا يستغل الهفوات والأخطاء القاتلة بامتياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على أهمية التركيز العالي خلال المباراة أمام مونتيري المكسيكي.

رزافان يبرز نقاط القوة لدى مونتيري

وقال رزافان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء مونتيري: " لابد من الحرص على التركيز العالي في المباراة وذلك لأن فريق مونتيري يجيد استغلال الأخطاء والهفوات".

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وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لمواصلة الأداء القوي الذي ظهرنا به في المباراتين الماضيتين من البطولة، التي نأمل أن ننهيها برؤوس مرفوعة".

واستكمل: "نحن لدينا رغبة كبيرة في الفوز ونعلم أن خصمنا فريق قوي ومنظم، ويركز على الدفاع".

واستطرد: "يجب علينا أن نتجاوز الفجوة التاريخية الكبيرة، أظهرنا قوة فريقنا وحققنا نتائج جيدة، وواجهنا فلامنجو أحد أهم فرق أمريكا الجنوبية وينتمي لبلد ينتج أعداد كبيرة من اللاعبين الموهوبين، وهناك أمور تعتمد على الخبرة وقوة الدوري المحلي لكننا خرجنا من مباراة فلامنجو مرفوعي الرؤوس".

جدير بالذكر الهلال سيواجه نظيره مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2019، غداً السبت.