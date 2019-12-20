رياضة | وزير الرياضة يشهد اللقاء المجمع للاعبي مشروع الموهبة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد اللقاء المجمع للاعبي مشروع الموهبة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللقاء المجمع لتقييم لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بعد عام تدريبي كامل.

وذلك لاختيار أفضل العناصر لدمجهم فى المشروع وذلك بمشاركة ٥٤٩ لاعب ولاعبة يمثلون ٢٧ محافظة خلال الفترة من ١٩ إلى ٢١ من ديسمبر الجارى بالمركز الاوليمبى بالمعادى.

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يشارك فى اللقاء مجموعة من الرياضات هى السلة، الجودو، المصارعة، الملاكمة، تنس الطاولة، رفع الأثقال، ألعاب القوى والتايكوندو.

وأكد وزير الرياضة أن ما نشهده اليوم من تجمع ما يقرب من ٥٥٠ لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، هو نتاج جهد بذل على مدار عام كامل، من أجل اكتشاف هؤلاء الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية المستهدفة من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك وفقا لرؤية الدولة التي تهتم باكتشاف المواهب الرياضية حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

وأضاف "صبحي" بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا فى الرياضات المعنى بها المشروع، وتطوير مستوى وقدرات الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وفتح مركز تدريب لهم وفقًا لطرق التدريب الحديثة.