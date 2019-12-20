اونلاين | «كول كورة» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك EL ZAMALEK

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عاد‎ الزمالك لمواصلة نزيف النقاط بعد خسارته أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري ليواصل الفريق الأبيض ابتعاده عن صدارة ترتيب جدول المسابقة التي يحتلها حاليًا الأهلي بالعلامة الكاملة. بينما توقف رصيد القلعة البيضاء عند النقطة 13 من 7 مباريات ليتراجع إلى المركز الرابع ويتأخر بفارق خمس نقاط عن الأهلي المتصدر برصيد 18 نقطة مع العلم أن المارد الأحمر له مباراة مؤجلة بعد أن خاض ست مواجهات حتى الآن. وأصبحت الخسائر التي يتلقاها الزمالك هذا الموسم بمثابة هدايا للأندية الأخرى، حيث حقق كلا من طلائع الجيش وإنبي أول فوز لهما خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري المصري أمام الفريق الأبيض.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

أما سموحة فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود عبد الحليم - محمد كوفي - كريم يحيى

خط الوسط : ماجيت ديوب - محمد نادي - رونالد نجيا - ناصر ماهر

خط الهجوم : شريف رضا - حسام حسن

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

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- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة :

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