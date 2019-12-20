اونلاين | أونلاين on sport مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة elzamlek كورة لايف مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر رابط "اون سبورت HD"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين on sport مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة elzamlek كورة لايف مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر رابط "اون سبورت HD" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 في الدوري المصري On Line بدون تقطيع

يستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة فى مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر

On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 في الدوري المصري On Line بدون تقطيع

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يأتى سموحة فى المركز الخامس وصيفاً للأبيض متعادلين فى النقاط بفارق الأهداف.

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خاض الزمالك حتى الآن سبع مباريات فاز فى أربعة وتعادل فى واحدة أمام نادى مصر وخسر فى أثنين امام إنبى وطلائع الجيش، بينما لعب سموحة 8 مواجهات فاز فى ثلاثة وتعادل فى أربعة وخسر فى واحدة أمام الأهلي.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر

On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 في الدوري المصري On Line بدون تقطيع

يسعى الزمالك فى تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء فى صدارة الجدول، بينما يحاول سموحة استغلال تراجع أداء الزمالك الذى لفت جميع الأنظار فى اخر مباراتان له وخطف ثلاث نقاط غاليه والدخول للمربع الذهبى.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر

فى آخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الفارس الأبيض فى التغلب على الفريق السكندرى وانتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف دون رد أحرزه اللاعب "فرجانى ساسي" عن طريق ضربة جزاء فى الدقيقة 37 من عمر وزمن المباراة على ملعب "بترسبورت"، وذلك فى يوم3 من شهر أبريل فى هذا العام الجارى فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الماضي.