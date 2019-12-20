اونلاين | HD كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر elzamlek مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت online تابع لايف أون سبورت

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سيكون نادي الزمالك أمام فرصة تاريخية للاستفاقة عندما يستقبل نظيره سموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ماذا يحدث في الزمالك هذه الأيام؟، لم يتوقع أحد أن تجد الجماهير نفسها في مأزق حقيقي بسبب تواصل الأزمات والسقوط رغم التدعيم من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، وجلب العديد من الصفقات القوية، لكن ما يحدث يدعو للدهشة في ميت عقبة.

الزمالك يسير خطوة ويعود مثلها للخلف، هذا هو التعبير حرفيا عن الحالة التي يمر بها الفريق مؤخرا ، فبعد أن حقق الفوز في بداية الدوري المصري على الاتحاد السكندري بهدف دون رد هي نفس النتيجة التي انتهى عليها اللقاء الثاني أمام مصر للمقاصة ، ثم فقد نقطتين بعد التعادل أمام اف سي مصر، وتفوق الزمالك في الجولة الرابعة على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري:

وتتابعون مباراة الزمالك ضد سموحة مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport المتاحة عبر القمر الصناعي نايل سات، وتلتقون بها عندما تنتصف الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت دمشق ، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت البحرين ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السودان ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت جزر القمر ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الكويت ، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس ، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت موريتانيا.

وحاول البعض إيجاد فرصة جيدة بعد الفوز على ذئاب الجبل، لتأتي الخسارة المفاجئة من إنبي بنتيجة 2-1، وفي الجولة التالية جاء الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة في أول اختبار للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وظن الجميع أن الأمور ستتبدل وتتغير للأفضل لكن الهزيمة المفاجئة أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية ألقت بظلالها وجعلت مرتضى منصور يقوم بالاجتماع مع الجهاز الفني الجديد بقيادة كارتيرون واللاعبين وطالبهم بنسيان الخسارة والعودة للانتصارات.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة ، وهو نفس رصيد سموحة لكن الأخير يأتي في المرتبة الخامسة بفارق الأهداف.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سموحة:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

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في خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي.

في خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

في خط الوسط الهجومي: محمد أوناجم – يوسف إبراهيم أوباما – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويأمل حسام حسن في قيادة سموحة للفوز واحتلال المركز الثالث ولو مؤقتا في إنجاز سيكون مميزا إذا تحقق خاصة في ظل الأداء المتذبذب للفريق في بداية الموسم حتى أنه خسر في أول مباراة أمام الأهلي بهدف رمضان صبحي.

التشكيلة المتوقعة لسموحة أمام الزمالك:

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

خط الدفاع . كريم يحيى ، محمد كوفى ، يوسف ديوب ، أحمد أبوالفتوح .

خط الوسط : أحمد حمص ، محمود حليمو ، محمد نادى ، شريف رضا .

خط الهجوم : حسام حسن ، رونالد وانجا .