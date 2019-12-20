اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر Al ZAMALEK بدون تقطيع يلا شوت مجانًا Champions League EGYPT

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كورة أونلاين تابع البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق سموحة الذي يدربه حسام حسن اليوم الجمعة 20 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري ويسعى المارد الأبيض لتحقيق الفوز على الفريق السكندري من أجل العودة إلى طريق الانتصارات مجددا والمنافسة على لقب الدوري العام مع النادي الأهلي الذي حقق 7 انتصارات متتالية هذا الموسم ولم يتعثر حتى الآن في البطولة YALA SHOOOT PLUS.

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جول كورة تعد دائما مباريات نادي الزمالك ضد الأندية التي يدربها حسام حسن صعبة للغاية KOORA LIVE حيث يقف العميد في وجه القلعة البيضاء في العديد من المباريات وحقق أيضاً الكثير من الانتصارات، ودائما ما تكون من أصعب مباريات الزمالك في الدوري العام GOAL KOORA.

كول كورة حيث أطاح من قبل فريق المصري البورسعيدي بفريق الزمالك من بطولة كأس مصر من الدور النصف نهائي بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء YALA KOORA ولكن الزمالك حقق الفوز في الموسم الماضي بنتيجة هدف نظيف بعدما تولى حسام حسن تدريب الفريق الأزرق بنهاية الموسم COOL KOORA.

يلا لايف أطلقت جماهير نادي الزمالك هجوما شديدا على اللاعبين في الفترة الأخيرة بسبب تخازا اللاعبين في بعض المباريات، مما جعل بعض الجماهير تتهم بعض اللاعبين بالمؤامرة على الفريق بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم في الأشهر الماضية BEIN MATSH وكان قد قال رئيس النادي مرتضى منصور في الاجتماع الأخير مع اللاعبين اثق أن هذا الكلام غير صحيح وعلى اللاعبين أثبات ذلك أمام الجماهير بعدم فقدان النقاط بالمباريات المقبلة KOORAHD