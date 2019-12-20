اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الان بث مباشر رابط ماتش Zamalak يلا شوت PLUS رابط مباراة الزمالك الان

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يلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك، مع منافسه سموحة مساء غد الجمعة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

وتمثل مواجهة سموحة أهمية خاصة لدي لاعبي الزمالك والجماهير البيضاء، كونها تأتي بعد الهزيمة على يد طلائع الجيش بنتيجة 3-2.

ويدخل الزمالك المباراة ولديه 13 نقطة من 7 مواجهات خاضها خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من الفوز في أربع مواجهات والتعادل في واحدة أخيرة والهزيمة أمام إنبي وطلائع الجيش.