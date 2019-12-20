اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الان بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك هدف الزمالك الاول ا

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عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي يستضيف نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر فريق سموحة في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة.. وبث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

تذاع المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر

ويدخل نادي الزمالك المباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات خاضها حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مباراتان.