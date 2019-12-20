اونلاين | رابط time sport بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري kora online بث مباشر الزمالك اليوم

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عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي يستضيف نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر فريق سموحة في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة.. وبث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

تذاع المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر

ويدخل نادي الزمالك المباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات خاضها حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مباراتان.

ويسعى الزمالك اليوم إلى تحقيق الفوز على الفريق السكندري وتعويض الخسارة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام نادي طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين والذي تسبب في حالة من الغضب الكبير لدى عشاق الفارس الأبيض.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر

كما يدخل فريق سموحة اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة من 8 مباريات خاضها حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر في مباراة.

سموحة لو حقق الفوز في مباراة اليوم أمام نادي الزمالك سيحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز وهو ما يسعى إليه ممثل محافظة الإسكندرية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر

تشكيل نادي الزمالك أمام فريق سموحة وبث مباشر للمباراة اليوم

في حراسة المرمى : محمد عواد

وفي خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

وفي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي

وفي خط الهجوم : مصطفى محمد