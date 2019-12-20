اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط نتيجة مباراة الزمالك الجودة متعددة اليوم ON

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط نتيجة مباراة الزمالك الجودة متعددة اليوم ON والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة KORA STAR بدون تقطيع| حيث تقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر لعام 2019، علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة:

تقام مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20 – 12 – 2019، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، حيث يتطلع الفارس الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة الزحف نحو صدارة ترتيب الدوري.

بث مباشر YALLA SHOOT ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك وسموحة:

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يتصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي برصيد 21 نقطة بعد فوزه على الاسماعيلي أمس الخميس، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 17 نقطة، ويتواجد فريق المقاولون العرب بالمركز الثالث برصيد 16 نقطة، ويتواجد فريق الزمالك بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة بالتساوي مع فريق سموحة والذي يحتل المركز الخامس.

تابع البث المباشر KORA LIVE مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري الممتاز:

يدخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض إخفاق الفريق بعد خسارته في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2، بينما يحاول الفريق السكندري بقيادة حسام حسن مواصلة الانتصارات بعدما فاز على اسوان في الاسبوع الثامن بهدف دون مقابل، وذلك للتقدم نحو مراكز الصدارة في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة اليوم YALLA KORA:

تذاع مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20 – 12 – 2019 عبر شاشة قناة أون سبورت ON SPORT على تردد 10853 أفقي على القمر الصناعي "نايلسات"، كما تذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت TIME SPORT تردد 11449 أفقي، وكذلك على البث الأرضي للقناة على التليفزيوني المصري، ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر ONLINE تناسب جميع السرعات.