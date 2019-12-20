اونلاين | "كورة أون لاين" – On Sport مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك On مجانا

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On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 في الدوري المصري On Line بدون تقطيع

يستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة فى مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر

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On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 في الدوري المصري On Line بدون تقطيع

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يأتى سموحة فى المركز الخامس وصيفاً للأبيض متعادلين فى النقاط بفارق الأهداف.

خاض الزمالك حتى الآن سبع مباريات فاز فى أربعة وتعادل فى واحدة أمام نادى مصر وخسر فى أثنين امام إنبى وطلائع الجيش، بينما لعب سموحة 8 مواجهات فاز فى ثلاثة وتعادل فى أربعة وخسر فى واحدة أمام الأهلي.