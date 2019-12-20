تسونامي يصيب برشلونة بعقوبات قوية في الكلاسيكو

الجمعة 20 ديسمبر 2019

برشلونة

تكبد فريق برشلونة الإسباني عقوبات مادية كبيرة، بعدما أقدمت عناصر "تسونامي" على إلقاء بالونات هوائية بأرض الملعب خلال إحدى دقائق مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالكامب نو.

Advertisements

وتعد تلك الأعمال المثيرة للشغب وسط سلسلة من الأحداث السابقة، بحيث أن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد ذكرت أن عناصر تسونامي فعلت تلك الأحداث نظرا لهدفها بإنفاصل كتالونيا عن إسبانيا، هذا الأمر المتوارث منذ عقود طويلة من الزمان.

وأوضحت سبورت، أن برشلونة تم تغريمه نحو ١٥٠٠ يورو ليحذر الاتحاد الإسباني إدارة البرسا بغلق جزء من الملعب حال تكرار تلك الأفعال.

الجدير بالذكر أن برشلونة، قد حافظ على صدارة الليجا بتعادله السلبي أمام غريمه ريال مدريد ليبقى فارق الأهداف هو الفيصل لصالح البلوجرانا نظرا لامتلاك كليهما ٣٦ نقطة.