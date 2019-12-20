شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتقدم على نادى مصر 2 -1 بعد 30 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادي الاتحاد السكندري على نادي مصر 2/1 بعد مرور 30 دقيقة ، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد الاسكندرية، والتي تأتى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

تقدم محمود رامبو لنادي مصر في الدقيقة 19 من عُمر اللقاء، وتعادل محمد شبانه مدافع نادي مصر للاتحاد السكندري بإحرازه هدف عكسي في مرماه، ثم تقدم خالد قمر للاتحاد السكندري بالهدف الثاني في الدقيقة 28

يدخل الاتحاد السكندري بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المثير على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية بينما خسر نادى مصر من الإسماعيلي بهدف دون رد ، ويحتل الاتحاد السكندرى قبل المباراة المركز الثانى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف بينما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف.