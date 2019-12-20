شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتقدم 2 -1 على طنطا فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الاتحاد السكندري ونادي مصر بتقدم زعيم الثغر 2/1، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد الاسكندرية، والتي تأتى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

تقدم محمود رامبو لنادي مصر في الدقيقة 19، وتعادل محمد شبانه مدافع نادي مصر للاتحاد السكندري بإحرازه هدف عكسي في مرماه، ثم عاد وتقدم خالد قمر لزعيم الثغر في الدقيقة 28 من عُمر اللقاء.

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جاء الشوط الأول مثيراً من الجانبين خاصة من الإتحاد السكندري، الذي سيطر على معظم أحداثه، وكاد أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة، إلا ن دفاعات نادي مصر حالت دون زيادة غلة زعيم الثغر التهديفية.

يدخل الاتحاد السكندري بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المثير على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية بينما خسر نادى مصر من الإسماعيلي بهدف دون رد، ويحتل الاتحاد السكندرى قبل المباراة المركز الثانى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف بينما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف.