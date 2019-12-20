شكرا لقرائتكم مدير التعاقدات بالمقاصة: لا علاقة بين حديثي مع ديسابر ومصير الجهاز الفنى للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام سراج مدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، عن سر حديثه مع الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

وقال سراج لـ"الخليج 365": لا توجد علاقة بين حديثي مع ديسابر وبين مصير الجهاز الفني الحالي لفريق المقاصة، مضيفا انه طلب رقم هاتف ديسابر لان بعض الأندية خارج مصر طلبت رقم تليفون ديسابر من اجل التفاوض معه، وهو يقوم بالمساعدة فقط.



ديسابر

وأضاف مدير التعاقدات بمصر للمقاصة ان إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام، جدد الثقة في الجهاز الفني الحالي للفريق، ولا توجد نية لتغيير الجهاز في الوقت الراهن تماما.