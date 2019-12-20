شكرا لقرائتكم تعادل سلبى بين مصر المقاصة وطنطا فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا مصر للمقاصة وطنطا سلبيا في الشوط الأول من مباراة الفريقين التي تجمعهما حاليا علي ملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع للدوري.

بدأ فريق طنطا المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى :إسلام طارق ، الدفاع : محمد الشاذلي و محمد العشري و محمود مسعود و ايهاب سمير ، الوسط حسام غالي و وليد عادل و محمود كابونجا، الهجوم : أحمد الالفي و حمد فهمي و الحسن ضيوف.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : احمد عادل عبدالمنعم ، الدفاع : عاصم سعيد – عصام صبحى - احمد ياسين - محمد كنارية ، خط الوسط : مصطفى شبيطة – خالد اوتشو - حسني فتحي ، خط الهجوم: اودو موسيس - صلاح امين - صلاح عاشور