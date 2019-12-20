شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفاوض المقاصة ديسابر ؟ مدير التعاقدات يطلب هاتف الخواجة ع الهوا ويكشف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام سراج مدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، عن سر حديثه مع الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

عصام سراج بحكم منصبه أثار حالة من الجدل عن الكيفية التى تعامل بها مع ديسابر، حيث طلب من المدرب الفرنسي رقم هاتفه على الملأ وأمام العامة فى تعليق على تويته الخواجة الفرنسي بعد رحيله عن بيراميدز.. وصاحب ذلك تأويلات كثيرة حول إمكانية أن يكون تصرف سراج بمثابة وجود رغبة من المقاصة فى التعاقد مع ديسابر فى ظل النتائج السيئة التى يقدمها مع المدير الفنى الحالى، فضلا عن شيوع انتقادات واسعة حول الطريقة التى تم التعامل بها فى هذا الموقف من مصدر مسئول لابد أن يحيط تعاملاته الرسمية بخصوص عمله بناديه بشئ من السرية.. ومن هنا رأى الخليج 365 التواصل مع مدير تعاقدات المقاصة لتوضيح الموقف ولماذا فعل ذلك مع ديسابر؟

وقال سراج لـ" الخليج 365 " : لا توجد علاقة بين حديثي مع ديسابر وبين مصير الجهاز الفني الحالي لفريق المقاصة، مضيفا انه طلب رقم هاتف ديسابر لان بعض الأندية خارج مصر طلبت رقم تليفون ديسابر من اجل التفاوض معه، وهو يقوم بالمساعدة فقط.

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وأضاف مدير التعاقدات بمصر للمقاصة ان إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام، جددت الثقة في الجهاز الفني الحالي للفريق، ولا توجد نية لتغيير الجهاز في الوقت الراهن تماما.

وقال ان نتائج الفريق الاخيرة وليس الأداء جعلا البعض يربط بين حديثي مع ديسابر والمفاوضات لتوليه الادارة الفنية للمقاصة وهو ما لم يحدث.