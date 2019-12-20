شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي 2/0 في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك مواليد 2001، على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، خلال مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة دوري الجمهورية، والتي أقيمت بمقر القلعة الحمراء في مدينة نصر، وسجل أهداف القلعة البيضاء، أحمد عيد ويوسف مرعي.

بهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده للنقطة 46 في صدارة جدول الدوري وتوقف الأهلي عند 34 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة والهزيمة في 6 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، مسجلاً 32 هدفاً مقابل 15 هدفاً في مرماه

ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك، بينما يضم الجهاز الفني للزمالك ، أحمد عبدالمقصود مديرا فنيا ، ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبدالرءوف ، وأيمن الطويل مدربا للحراس ، ومحمود مغاوري اداريا للفريق، واحمد عصمت للأحمال والتأهيل .

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