تعيين محمد إيهاب مشرفا فنيا لمشروع البطل الأولمبى فى رفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تعيين محمد إيهاب بطل رفع الاثقال، مشرفا فنياً للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة رفع الاثقال. ورحب وزير الشباب والرياضة خلال جولته باللقاء المجمع التقيميي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمركز الاولمبي بالمعادى، باتجاه محمد إيهاب إلي مجال التدريب عقب أزمة اتحاد رفع الاثقال الأخيرة وعدم اشتراكها في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو. وطالب وزير الشباب والرياضة من اللاعبين عدم تناول مكملات غذائية بدون استشارة المتخصصين، مؤكدًا أن لعبة رفع الأثقال مستمرة رغم الأزمة الأخيرة.

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