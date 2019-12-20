مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر بدون تقطيع فى الدوري المصري عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك مواجهة قوية عندما يواجه نظيره سموحة، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى.
ويسعى الأبيض للعودة لانتصاراته المحلية بعدما تعثر مؤخرًا أمام طلائع الجيش ليتلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقان بالأسبوع الثامن من منافسات البطولة.
ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى.
مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر عبر سوبر كورة .. اضغط هنا
فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
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