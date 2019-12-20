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تشيلسي يحدد موعد عودة نجمه المصاب

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الجمعة 20 ديسمبر 2019

بات النجم الإنجليزي الدولي ولاعب خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي روبين لوفتس تشيك على وشك العودة من الإصابة الطويلة التي لحقت  به.

وتلقى تشيك إصابة قاسية في إحدى لقاءات المنتخب الإنجليزي في مايو الماضي، وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس.

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وتسبب هذه الإصابة في غياب اللاعب عن تشيلسي ومنتخب إنجلترا حتى وقتنا هذا، حيث غاب روبين عن أكثر من 40 مباراة مختلفة حتى الآن.

  ويستعد تشيلسي لمواجهة فريق توتنهام بعد غد الأحد، في الجولة 18 من الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

وذكر الفريق الطبي للبلوز أن اللاعب سيعود لتدريبات الفرق في منتصف يناير المقبل، ليصبح بمثابة صفقة جديدة للمدرب فرانك لامبارد.

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