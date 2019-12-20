ظهير باريس سان جيرمان يشعل الصراع بين توتنهام ومانشستر يونايتد

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الجمعة 20 ديسمبر 2019 ليفين كورزوا بات اللاعب الفرنسي الدولي السابق والظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان ليفين كورزوا على أعتاب الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

Advertisements وخسر ليفين موقعه في الرواق الأيسر لنادي باريس سان جيرمان منذ الموسم الماضي، لحساب الإسباني خوان بيرنات. وذكرت شبكة فوت ميركاتو عبر شبكة PSG Talk المقربة من النادي الباريسي أن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام ووست هام يونايتد الإنجليزية مهتمة بالتعاقد مع الدولي الفرنسي السابق. وينتهي عقد صاحب الـ 27 عاماً بنهاية الموسم الحالي، مما سيجعل تكلفة إنتقاله في يناير زهيدة للغاية، أو ينتقل في الصيف المقبل لأحد الأندية في صفقة إنتقال حر.

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