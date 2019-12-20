مفاجأت في قائمة برشلونة لمباراة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

الجمعة 20 ديسمبر 2019

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.



ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلاً على ديبورتيفو ألافيس مساء غدً السبت، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب "مينديزوروتزا" ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وشهدت القائمة غياب كل من الثُنائي عثمان ديمبلي وآرثر بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أنسو فاتي، الذي أصيب في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، توديبو، ألبا، أومتيتي، موسى واجي، جونيور فيربو.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دي يونج، فيدال، كارليس ألينيا، سيرجي روبرتو.

خط الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، كارليس بيريز.

ويتقاسم برشلونة الصدارة مع ريال مدريد برصيد 36 نقطة، ولكن يتفوق العملاق الكتالوني بفارق الأهداف.