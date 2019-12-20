يوفنتوس بـ "العربي" أمام لاتسيو في السعودية

الجمعة 20 ديسمبر 2019

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم عن قمصان الفريق التي ستواجه نادي لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي الأحد المقبل 22 ديسمبر في ملعب جامعة الملك سعود.



وحملت قمصان يوفنتوس أسماء اللاعبين باللغة العربية في خلفية القميص، في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الكرة العاليمة لناد أوروبي.

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ومن المتوقع يرتفع حجم مبيعات قمصان اليوفي في المملكة على هامش لقاء السوبر الإيطالي ضد لاتسيو.

وصرح جورجي ريتشي مسئول الإيردات في نادي يوفنتوس أن النادي أقدم على هذه الخطوة من أجل أغرض تجارية.

وأضاف ريتشي: " يسعى يوفنتوس لتوسعة رقعة مشجعيه عبر أنحاء العالم المختلفة،".

ويلتقي يوفنتوس بطل الدوري مع نادي لاتسيو بطل الكأس في بطولة كأس السوبر الإيطالي الأحد المقبل في المملكة العربية السعودية.