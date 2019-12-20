وقفة فنية| نقدم خطة الهلال لـ إسقاط مونتيري المكسيكي مساء السبت  

الجمعة 20 ديسمبر 2019

يستعد فريق الهلال السعودي لـ خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 ، عندما يواجه مونتيري المكسيكي مساء السبت المُقبل على ملعب ستاد خليفة الدولي بقطر.



الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي

الهلال السعودي يلعب مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع عقب الهزيمة أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1-3 في دور نصف النهائي ، بينما يخوض مونتيري المكسيكي مواجهة الزعيم عقب إقصائه من الدور ذاته بنتيجة 1-2 على يد ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا الذي تأهل ليضرب موعدا مع الفريق البرازيلي في نهائي الحلم الكبير السبت1-2 المُقبل.

خطة الهلال لـ إسقاط مونتيري المكسيكي

ورغم خسارة الفريق المكسيكي من نظيره ليفربول، إلا أنه قدم مباراة كبيرة ومميزة للغاية على الجانبين الخططي والفني، لكنه يعاني من بعض الثغرات التي يجب على الزعيم استغلالها خلال مباراة السبت ، ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام فيما يلي خطة الموج الأزرق لـ تخطي الطوفان المكسيكي مساء السبت.

1_ التسديد حل الهلال لإختراق التنظيم الدفاعي الجيد لـ مونتيري

مباراة ليفربول ضد مونتيري في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 ، أظهرت صلابة الفريق المكسيكي الدفاعية مع تضييق المساحات على الريدز طوال وقت المباراة وهو الأمر الذي صعب على الفريق الإنجليزي المهمة حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع التي شهدت هدف البرازيلي روبيرتو فيرمنيو الذي حسب التأهل لـ أبناء المدرب يورجن كلوب.

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الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال يدرك جيدا صلابة الفريق المكسيكي الدفاعية ، لذا سيكون من الأنسب أن يلجأ لسلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء والاعتماد على مهارة الخط الأمامي للزعيم في التصويب لإنهاء المباراة في لحظة واحدة، لا سيما وأنه يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على فعل ذلك مثل كارلوس إدواردو وسالم الدوسري وغيرهم من نجوم بطل آسيا.

2_ الاختراق من العمق

الهلال السوداني يمتلك لاعبين مميزين في الخط الأمامي الهجومي أمثال الفرنسي غوميز الذي يتمتع بقدرة هائلة على الاختراق من العمق حيث يعاني الفريق المكسيكي من بعض الثغرات في الخط الخلفي وهو الأمر الذي استغله ليفربول كثيرًا في تحقيق الفوز، وظهر ذلك خلال الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا بعدما استغل سرعته بالتحرك وسط قلبي الدفاع وهو ما أسفر عن هدف الريدز الأول ، لذا يتعين على الفريق الهلالي استغلال هذه النقطة وهي اللعب على المساحة التي تقع بين قلبي الدفاع، بالتمرير السريع للمهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز الذي يجيد التحرك خلف المدافعين بصورة كبيرة.

3_ العرضيات على حدود منطقة جزاء مونتيري

سلاح العرضيات سيكون واحد من أهم عناصر خطة الهلال السعودي لـ إسقاط مونتيري المكسيكي وحصد المركز الثالث ومعادلة رقم الأهلي المصري في مونديال 2006 ، حيث يعاني الفريق المكسيكي من ضعف في التعامل مع الكرات العرضية وهوا ما ظهر خلال مواجهة ليفربول الذي أهدر العديد من الفرص الخطيرة التي جاءت من خلال كرات عرضية من الجانب الأيمن والأيسر للملعب.

هدف البرازيلي روبيرتو فيرمنيو جاء عن طريق كرة عرضية من الظهير أرنولد الذي مرر الكرة وفشل الدفاع المكسيكي فى التعامل معها ليحرز نجم ليفربول الهدف القاتل في أواخر عمر المباراة ،فضلا عن ذلك، فإن مونتيري لا يمتلك اللاعبين أصحاب القامة الطويلة في الخط الدفاعي وهوا ما يفتح باب جديداً للهلال السعودي من أجل العبور لبطاقة المركز الثالث مساء السبت المقبل.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي

ومن المقرر إقامة مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع بين فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره مونتيري المكسيكي في تمام الخامسة والنصف من مساء غداً السبت بتوقيت مكة المكرمة ، الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد خليفة الدولي بقطر .