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شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يتصدى لتعيين "أرتيتا" والغريمين يراقبان اللاعب والان مع التفاصيل
الجمعة 20 ديسمبر 2019
يسعى فريق أرسنال الإنجليزي لتجديد تعاقده مع اللاعب "أبيير أوباميانج"، إلا أن اللاعب قطع صلات أو علاقات تقارب الأمور للتجديد وأصر على الرحيل نهاية الموسم الجاري بعدما بات الفريق مهتزا من ناحية الأداء والنتيجة.
وتشير الاندبدت البريطانية، لوجود مفاوضات جادة بالعديد من الأندية لضم اللاعب الجابوني، الذي كان هداف الفريق بالموسم الماضي ليضع أنظار عديد من الأندية بعد برشلونة وريال مدريد ترغب بضمه.
وكانت أكثر الأمور، التي صعب أمر تواجد اللاعب لمواسم أخرى هو رفضه تعيين نجم الجانرز السابق "ميكيل أرتيتا" أن يكون مدربا للفريق ليغلق الباب.
الجدير بالذكر أن أندية ريال مدريد وبرشلونة هما الأقرب للظفر بخدمات اللاعب، نظرا لآمال عريضة من جانب الأول لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو أو وجود مهاجم قوي بجانب الفرنسي كريم بنزيما، ثم بحث الثاني عن بديل نجمه الأوروجوياني لويس سواريز، الذي تعدين الثلاثين بما فوق من عمره ليكون رحيله قريبا عن الكامب نو.
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