يوفنتوس في الطريق لتعزيز قواه الهجومية 

الجمعة 20 ديسمبر 2019

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لتدعيم خط الهجوم بالفترة المقبلة، من أجل الاسمرار بقوة في منافسات الموسم الحالي، حيث الآمال لإعادة دوري أبطال أوروبا لخزائن العجوز من جديد.



ويشير موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي "هالاند"، قد سبق له من قبل زيارة الفريق في تورينو.

وأو صح الكالتشيو: أن يوفنتوس الآن هو أقرب الفرق، قبل مانشستر يونايتد أو ليفربول وريال مدريد لضم اللاعب، بعدما أبدى موافقته الرسمية لدفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب ٣٠ مليون يورو، حتى أنه سوف يعطي اللاعب ما بين ٣ ل٥ مليون يورو. الجدير بالذكر أن صاحب التاسعة عشر عاما، قد تواجد خلال ٢٢ مباراة وسجل ٢٨ هدفا ليكون الأفضل بين مهاجمي العالم بعد نجم بايرن ميونيخ الألماني "ليفاندوفسكي".