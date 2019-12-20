- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس في الطريق لتعزيز قواه الهجومية والان مع التفاصيل
الجمعة 20 ديسمبر 2019
يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لتدعيم خط الهجوم بالفترة المقبلة، من أجل الاسمرار بقوة في منافسات الموسم الحالي، حيث الآمال لإعادة دوري أبطال أوروبا لخزائن العجوز من جديد.
ويشير موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي "هالاند"، قد سبق له من قبل زيارة الفريق في تورينو.
وأو صح الكالتشيو: أن يوفنتوس الآن هو أقرب الفرق، قبل مانشستر يونايتد أو ليفربول وريال مدريد لضم اللاعب، بعدما أبدى موافقته الرسمية لدفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب ٣٠ مليون يورو، حتى أنه سوف يعطي اللاعب ما بين ٣ ل٥ مليون يورو. الجدير بالذكر أن صاحب التاسعة عشر عاما، قد تواجد خلال ٢٢ مباراة وسجل ٢٨ هدفا ليكون الأفضل بين مهاجمي العالم بعد نجم بايرن ميونيخ الألماني "ليفاندوفسكي".
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس في الطريق لتعزيز قواه الهجومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.