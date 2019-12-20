شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الجمعة 20 ديسمبر 2019

تقام اليوم الجمعة 20-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري، ومباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي.



حيث يلاقي الزمالك نظيره سموحة في الدوري المصري.

ويلتقي روما مع فيورنتينا في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

أسوان x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

حرس الحدود x المقاولون العرب، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON SPORT.

الاتحاد السكندري x نادي مصر، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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مصر للمقاصة x طنطا، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا x روما، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم x بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح x الحزم، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

خورفكان x شباب الأهلي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

الوصل x الجزيرة، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.