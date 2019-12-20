شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يفوز على أسوان.. والمقاولون يتغلب على الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الإنتاج الحربي الفوز على أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، الجمعة، في الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

سجل هدف الإنتاج الحربي محمد عادل مع انطلاق الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 46.

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ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة الخامسة في المركز الأخير.

وضمن منافسات نفس الجولة، حقق المقاولون العرب الفوز على حرس الحدود بهدف وحيد سجله محمد سالم.

وبهذا الفوز رفع المقاولون رصيده للنقطة 19 في المركز الثاني، وتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة العاشرة.