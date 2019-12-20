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أحمد أحمد يوقع اتفاقية إقامة السوبر الأفريقي في قطر

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الحساب الرسمي لقناة «الكأس» القطرية، فيديو لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أحمد أحمد، أثناء توقيع اتفاقية إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي والمقرر بين الزمالك والترجي التونسي، في قطر.

وكتبت الصفحة الرسمية للقناة تعليقا على الفيديو: «الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، يوقعان على اتفاقية استضافة قطر لبطولة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفض النادي إقامة المباراة التي يخوضها الفريق الأبيض بطلا للكأس الكونفيدرالية في قطر.

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