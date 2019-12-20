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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. توتنهام يعلن تجديد عقد مدافعه حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
أعلن نادي توتنهام الإنجليزى عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد مدافعه البلجيكى "توبي ألدرفيلد" حتى عام 2023.
جاء سبب تجديد عقد اللاعب، المستوى الجيد الذي يقدمه مع السبيرز، واعتماد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، على ألدرفيلد بشكل أساسي خلال المباريات.
وتحدث ألدرفيلد خلال تصريحات خاصة للموقع الرسمى عقب تجديد عقده قائلاً: " سعيد للغاية، لا أستطيع وصف مدى سعادتى، أملك عامين أخرى هنا بتوتنهام لايوجد مكان يمكننى أن أكون أكثر سعادة فيه".
وتابع المدافع البلجيكي:" يشرفني اللعب لهذا النادى".
وأكمل: "بعد وصولنا الى نهائى الأبطال فى الموسم الماضى، وقدوم مورينيو إلى هنا شعرت أن شىء عظيم قادم و سيحدث فى هذا النادى".
وكان صاحب الـ 30 عام، قد إنضم إلى توتنهام، في موسم 2015 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسبانى، وشارك فى 179 مباراة فى كل البطولات، مع السبيرز حتى الأن.
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