شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الأهلى 2/0 في دوري الجمهورية 2001 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع ناشئوا الزمالك مواليد 2001، أن يتغلبوا على شباب الأهلي بهدفين نظيفين، خلال مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة دوري الجمهورية، والتي أقيمت بمقر القلعة الحمراء في مدينة نصر.

وتوقف أهلي 2001 عند 34 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة والهزيمة في 6 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، مسجلاً 32 هدفاً مقابل 15 هدفاً في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.