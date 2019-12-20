شكرا لقرائتكم الغندور : اختبارات الحكام الجدد فى يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بصدد الإعلان عن تحديد شهر يناير من كل عام موعداً لاختبارات الحكام الجدد و الترقي.

تابع الغندور أن اختبارات الحكام و الترقي لا يوجد لها موعد ثابت فى المواسم الماضية وكانت تتسبب فى أزمة وحالة من "اللخبطة " للحكام ، وبالتالي سيتم تحديد موعد للاختبارات بشكل سنوي كما يحدث فى معظم الدوريات الكبرى ، والاتحاد الدولي –فيفا.

تابع رئيس لجنة الحكام أن الموعد المحدد فى يناير سيشهد اختبارات الترقي لجميع الأقسام وأيضاً اختبارات قبول حكام و محكمات جدد.