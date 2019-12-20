شكرا لقرائتكم محمد إيهاب مشرفا على مشروع البطل الأولمبى لرفع الأثقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين محمد إيهاب بطل رفع الاثقال، مشرفا فنياً للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي في لعبة رفع الاثقال. ورحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى خلال جولته باللقاء المجمع التقيميي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي بالمجلس الاولمبي بالمعادى ، باتجاه محمد ايهاب الي مجال التدريب عقب ازمة اتحاد رفع الاثقال الأخيرة وعدم اشتراكها في دورة الألعاب الإوليمبية بطوكيو. وطالب وزير الشباب والرياضة من اللاعبين عدم تناول مكمالات غذائية بدون استشارة المتخصصين، مؤكدا أن لعبة رفع الاثقال مستمرة رغم الازمة الأخيرة.

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