الشوط الأول مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ونادي مصر بث مباشر

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد نادي مصر في بطولة الدوري المصري الممتاز

يواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره نادي مصر في مباراة تجمع بينهم اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد الأسكندراية"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد نادي مصر في بطولة الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني في بطولة الدوري المصري برصيد 17 نقطة وصيفاً لفريق الأهلي الذي يحتل صدارة البطولة حالياً برصيد 18 نقطة، بينما يأتي نادي مصر في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد نادي مصر في بطولة الدوري المصري الممتاز

خاض الاتحاد السكندري حتى الان 8 مباريات فاز في خمسه وتعادل في أثنين أمام وادي دجلة وطنطا، وخسر في واحدة أمام الاتحاد السكندري، بينما لعب نادي مصر 8 مواجهات ايضاً فاز في واحدة فقط أمام وادي دجلة وتعادل في أربعة وخسر في ثلاثة.

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مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد نادي مصر في بطولة الدوري المصري الممتاز

يسعي الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار على نظيره والبقاء في المربع الذهبي والحفاظ على مركزه بينما يحاول نادي مصر خطف ثلاث نقاط غاليه بالنسبة له من زعيم الثغر والهروب من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الأمنة.



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد نادي مصر في بطولة الدوري المصري الممتاز

تعتبر هذه اول مباراة تجمع بين فريق نادي مصر الصاعد لأول مره في تاريخه من الدوري الدرجة الثانية مع نظيره سيد البلد علي مدار تاريخ الفريقين ويحاول إف سي مصر البقاء في البطولة وأثبات ذاته.