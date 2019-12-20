شكرا لقرائتكم تغييرات بالجملة في تشكيل المقاصة ضد طنطا.. عودة عبد المنعم وشبيطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للمقاصة عن تشكيلة فريقه لمواجهة طنطا والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي ستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدورى المصري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : احمد عادل عبد المنعم Advertisements الدفاع : عاصم سعيد – عصام صبحى - احمد ياسين - محمد كناريا خط الوسط : مصطفى شبيطة – خالد اوتشو- حسني فتحي خط الهجوم:اودو موسيس- صلاح امين - صلاح عاشور ويتواجد على دكة البدلاء :محمود حمدي – أحمد مودي – محمد رمضان- باولن فوافى – محمد مسعد – محمد ابراهيم - عمرو مرعي

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