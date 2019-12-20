شكرا لقرائتكم ممكن تسلفونا مهاجم.. أسوان يطلب خدمات حازم مرسى من الدراويش مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مجلس إدارة نادى أسوان نظيره الاسماعيلى عبر فاكس رسمى لاستعارة حازم مرسى مهاجم الفريق الصاعد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون مقابل نظراً للظروف المالية الصعبة التى يعيشها تماسيح النيل.

وجاء العرض الخاص باستعارة حازم مرسى من خلال الثنائى أحمد وجدى وأحمد سمير وسطاء الصفقة وكان الإسماعيلى قد منح أسوان شكرى نجيب مهاجم الفريق السابق على سبيل الإعارة بدون مقابل أيضاً تقديراً لظروف النادى الجنوبى، ومن المنتظر أن يستطلع مجلس الاسماعيلى رأى الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار فى الموافقة على عرض أسوان من عدمه.

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وانتقل حازم مرسى صاحب الـ 19 عاماً لصفوف الاسماعيلى موسم 2016 قادماً من القناة ليصبح هداف لفرق الناشئين بالدراويش ويتم تصعيده للفريق الأول وسجل هدفاً فى شباك الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية ، ونجح حازم مرسى فى خطف الأنظار فى الأوقات التى يشارك فيها مع الفريق الأول وسط توقعات بأن يكون له دور كبير مع الإسماعيلى في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في خط الهجوم، حيث لا يوجد سوى الناميبي بينسون شيلونجو.