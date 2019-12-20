شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يعود بفوز ثمين من أسوان ويصعد 4 مراكز بجدول الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الإنتاج الحربي الفوز على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري ، ليقفز الفريق الحربي 4 مراكز دفعة واحدة في جدول الدوري.

الإنتاج رفع رصيده إلى 14 نقطة يصعد بهم للمراكز الرابع ويدخل المربع الذهبي بعدما كان يحتل المركز الثامن قبل اللقاء ، فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 5 نقاط ويبقي في المركز الأخير، وسجل هدف المباراة الوحيد محمد عادل بالدقيقة 47.

ولعب أسوان المباراة بتشكيل ، مكوّن من ، مسعد عوض ، طارق أبو العز، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضى، محمود نعيم، حسن يوسف، هيثم الفيل، موسى داو، عبد الرجمن جبنة، فادى فريد ومحمد الصباحى.

فيما لعب الإنتاج بتشكيل ، مكوّن من ، عامر عامر، أحمد مجدي، محمد بازوكا، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي، محمد عادل، محمود عادل، موسى دياورا، مامادو نديوكو نياس، علاء سلامة، ومحمد رجب.





الشوط الأول

الشوط الأول شهد أداء قوي من الفريقين وأن كان أسوان هو البادئ بالنشاط حيث هاجم مُبكراً وهدد مرمى الأنتاج أكثر من مرة قبل أن يستعيد الأنتاج سيطرته على مجريات الأمور ، وأشهر صبري أبراهيم حكم المباراة البطاقة الصفراء لمحمود عادل لاعب الأنتاج الحربي للخشونة.

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وعكس سير المباراة أنقذ مسعد عوض حارس أسوان فريقه من إستقبال هدف مؤكد في الدقيقة 33 بعدما أنفرد مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربي بدفاع أسوان وراوغ محمد جابر ميدو وانفرد بالمرمى وسدد كرة قوية أنقذها مسعد عوض ببراعة ، بعدها توقف اللعب قليلاً لعلاج مسعد عوض الذى تعرض لأصابة بسيطة لم تمنعه من إستكمال اللقاء.

حاول الفريقين التسجيل من خلال فرص مُتباعدة لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.





الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب فريق الأنتاج الذى نجح في تسجيل هدف مع بداية الشوط الثاني عن طريق محمد عادل الذي تلقي تمريرة عرضية رائعة من أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للفريق الإنتاج الحربي ووصلت الكرة إلى محمد عادل الذي سددها قوية في شباك مسعد عوض حارس مرمى أسوان بالدقيقة 47.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لثنائي الأنتاج ، معاذ الحناوي و موسى دياورا" للخشونة مع لاعبي أسوان وخرج أحمد شديد قناوي للاصابة وشارك على فتحي بدلاً منه.

مسعد عوض أنقذ فرصة هدف مُحقق في الدقيقة 80 بعدما تصدى لتسديدة قوية من محمد فييرا تصدى لها عوض ببراعة ،وحاوال الفريقين التسجيل وأهدر لاعبو الأنتاج أثر من فرصة كما ضغكط أسوان على الضيوف لكن دون جدوى ليتهي اللقاء بفوز الأنتاج بهدف نظيف.