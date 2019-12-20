شكرا لقرائتكم الدوسري: سنقاتل على المركز الثالث أمام مونتيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم يوم الجمعة أن فريقه يركز حاليا على انتزاع المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مشيرا إلى أن مباراة الفريق في المربع الذهبي كانت متكافئة أمام فلامنغو ولكن بعض التفاصيل والأخطاء حسمت المباراة لصالح فلامنغو.

ويلتقي الهلال السعودي مع مونتيري المكسيكي السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

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وقال الدوسري في المؤتمر الصحافي: الهلال يضم مجموعة من أفضل اللاعبين والهلال نادٍ كبير ويستحق البطولات ويشارك في البطولة الحالية عن جدارة.

وعن التعامل مع اللاعبين نفسيا بعد الخسارة أمام فلامنغو : كانت المباراة متكافئة بنسبة 50% لكل فريق ولكن بعض الأخطاء تكلفك كثيرا وفقد التركيز في أي لحظة يكلف الكثير. نسعى الآن للفوز بالمركز الثالث من خلال التغلب على مونتيري.

وأكد الدوسري أن البطولة أظهرت عدم وجود فوارق كبيرة بين الكرة العربية ونظيرتها العالمية ولكن بعض الأخطاء وبعض التفاصيل صنعت الفارق. وأشار إلى أن الخبرة التي اكتسبها اللاعبون في البطولة الحالية ستفيدهم كثيراً في الارتباطات المقبلة.