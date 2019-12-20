شكرا لقرائتكم قبل ملاقاة الهلال.. مونتيري يفقد 5 لاعبين شاركوا أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يغيب عن مونتيري المكسيكي ستة لاعبين في مباراتهم أمام الهلال، يوم السبت، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويلتقي مونتيري المكسيكي مع الهلال السعودي، السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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وكشفت تقارير صحافية مكسيكية أن خمسة لاعبين شاركوا في مباراة مونتيري أمام ليفربول عادوا إلى المكسيك، بعد الخسارة أمام الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، وهم دورلان بابون وكارلوس رودريغيز ونيكولاس سانشيز وليونيل فانجيوني ومارسيلو باروفيرو، بالإضافة إلى فينسنت يانسن الذي لم يشارك أمام بطل دوري أبطال أوروبا.

وأجرى الفريق المكسيكي تدريبه الختامي بمشاركة 17 لاعباً، استعداداً لمواجهة الهلال.

وذكر الأرجنتيني أنطونيو محمد، المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي لكرة القدم يوم الجمعة، أن سبب سفر اللاعبين إلى المكسيك للاستشفاء والاستعداد للمباراة التالية في نهائي المكسيك.