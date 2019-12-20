شكرا لقرائتكم بعثة لاتسيو تصل إلى الرياض استعداداً للسوبر الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة نادي لاتسيو، مساء يوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك استعداداً لخوض مباراة السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس.

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لقاء يوفنتوس ولاتسيو، يوم الأحد.

ويشار إلى أن يوفنتوس كان قد توج بلقب السوبر الإيطالي في الموسم الماضي على حساب ميلان، في المباراة التي استضافتها جدة.