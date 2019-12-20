تجريد الرباع الأوكراني توروختيّ من ذهبيته في أولمبياد 2012 بسبب المنشطات









اسماء السيد - جرد الرباع الأوكراني أليكسي توروختيّ من ذهبية وزن دون 105 كلغ التي نالها في أولمبياد لندن 2012 بسبب المنشطات، وذلك بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس.

وكان الرباع الأوكراني، البالغ من العمر 33 عاما، موقوفا منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد اعادة فحص عينة بول أخذت منه في أولمبياد لندن 2012، بحيث تبين تناوله مادة التيستوستيرون المحظورة.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية الى أنها أوقفت توروختيّ لعامين مع الغاء جميع النتائج التي حققها بين 4 اب/اغسطس 2012 و3 اب/اغسطس 2015 بسبب تناوله للمادة المحظورة.

ولم تذكر اللجنة الأولمبية الدولية إذا كانت الذهبية التي نالها الأوكراني ستذهب لصاحب المركز الثاني الإيراني نافاب ناصر شلال الذي حل أمام البولندي بارتلوميي بونك صاحب البرونزية.