شكرا لقرائتكم خبر عن صور 2019 - احتفالات الأهلي بحسم الدرع رقم 41 في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الخليج 365 صور احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام نسخة 2019، حيث دخل لاعبو الفريق الأحمر في فرحة كبيرة ، بعد انتهاء مباراة المقاولون العرب بفوز المارد الاحمر، والتتويج ببطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه .

وحسم الأهلي بطولة الدوري العام في يوم 24 يوليه الماضي، وضم تشكيل الأهلي في وقتها كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.













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