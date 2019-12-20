شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعبر الحدود بهدف +90 ويطارد الأهلي على قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتزع المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة من حرس الحدود، خلال المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل محمد سالم هدف اللقاء الوحيد في هجمة مرتدة وسريعة خلال الدقيقة 92 من عمر المباراة مضيفاً هدفه الخامس خلال الموسم الجاري مع المقاولون العرب.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثاني بجدول الدوري، ليطارد الأهلي المتصدر برصيد 21 نقطة.

الشوط الأول

بدأ المقاولون العرب اللقاء بضغط هجومي على أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الخامسة حصل ذئاب الجبل على ركلة جزاء بعد عرقلة محمد مجلي عن طريق خالد سامي داخل منطقة الجزاء، سددها محمد سمير مدافع المقاولون وتصدى لها أحمد السعدني حارس مرمى الحدود ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه.

انحصرت التمريرات في وسط ملعب الفريقين في العشر دقائق الأولى بعد تبادل الهجمات على مرمى الحرس والمقاولون التي جاءت دون فاعلية.

في الدقيقة 17 استقبل سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون، تمريرة بينية خلف مدافعين حرس الحدود انفرد على أثرها بالمرمى ولكن مدافع الحرس خالد سامي أنقذ فريقه وشتت الكرة قبل أن يسددها مهاجم ذئاب الجبل.

بعد مرور 20 دقيقة بدأ الحرس يكشر عن أنيابه، واستلم أحمد شرويدة تمريرة من جريندو انفرد من خلالها بالحارس محمود أبو السعود، الذي خرج من مرماه وحاول تشتيت الكرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن ارتدت الكرة لشرويدة الذي سددها في المرمى الخالي، إلا أن مدافع المقاولون عبد الوهاب إسماعيل شتت الكرة من على خط المرمى لينقذ مرماه من هدف محقق.

قام طارق العشري بإجراء أو تبديلات حرس الحدود في المباراة، وذلك بعد سقوط عمرو الحلوني، بسبب الشد العضلي، ليقوم العشري باستبداله في الدقيقة 38 من عمر المبارا ة وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني، حصل عبد الوهاب إسماعيل مداف المقاولون على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي على جريندو لاعب حرس الحدود، وتبادل الفريقان الأدوار الهجومية لكن دون فاعلية حقيقية على المرمى.

ودفع عماد النحاس في الدقيقة 64 بمحمد سالم هداف ذئاب الجبل، على حساب سيف الدين الجزيري، لزيادة فاعلية الجبهة الهجومية، وفي الدقيقة 70، حصل محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب على بطاقة صفراء.

كما أجرى طارق العشري ثاني تغييرات حرس الحدود بنزول إبراهيما كونية على حساب محمد عبد اللطيف "جريندو"، قبل أن يدفع النحاس بكريم مصطفى بدلاً من محمد طلعت في ثاني تبديلات المقاولون العرب.

واستبدل العشري أحمد شرويدة بنانا أنتوي لتدعيم الجانب الهجومي في الدقيقة 78، كما أجرى عماد النحاس أخر تبديلاته بنزول شكري نجيب بدلاً من إبراهيم صلاح في الدقيقة 85.

وضغط المقاولون في الدقائق الأخيرة وسجل محمد سالم هدفاً قاتلاً للمقاولون من هجمة مرتدة وسريعة خلال الدقيقة 92 من عمر المباراة بعدها ينتهي اللقاء بفوز المقاولون بهدف نظيف.