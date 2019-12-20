تعرف على تشكيل طنطا أمام مصر المقاصة فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين عن تشكيلة فريقه لمواجهة مصر المقاصة والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي ستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدورى الممتاز وجاء كالتالي : حراسة المرمى :إسلام طارق. الدفاع : محمد الشاذلي و محمد العشري و محمود مسعود و ايهاب سمير. الوسط حسام غالي و وليد عادل و محمود كابونجا. الهجوم : أحمد الالفي و حمد فهمي و الحسن ضيوف. ويتواجد على دكة البدلاء محمد فتحي و سليمان عبدربه و تاديو إيوانجا و احمد قطاوي و هشام شعبان و عبد الرحمن الدح و محمد اونش بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي: بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : احمد عادل عبدالمنعم Advertisements الدفاع : عاصم سعيد – عصام صبحى - احمد ياسين - محمد كنارية خط الوسط : مصطفى شبيطة – خالد اوتشو - حسني فتحي خط الهجوم: اودو موسيس - صلاح امين - صلاح عاشور ويتواجد على دكة البدلاء :محمود حمدي – أحمد مودي – محمد رمضان- باولن فوافى – محمد مسعد – محمد ابراهيم - عمرو مرعي إحتياطي فريق طنطا تشكيل فريق طنطا

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