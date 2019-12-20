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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره نادى مصر فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المثير على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية بينما خسر نادى مصر من الاسماعيلى بهدف دون رد .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف بينما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ونادي مصر بث مباشر عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لمواصلة الزحف نحو القمة لإستمرار الانتعاشة الكروية التى يعيشها سيد البلد هذا الموسم حيث طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس رغم وضعه المتعثر فى المسابقة.