شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى لعمومية الأولمبية: الدورة القادمة كلها تحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصطفى خلال كلمته في الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية : "التعاون الموجود حاليا لابد أن يستمر من أجل مصلحة الرياضة المصرية خاصة وأن الدورة الأولمبية القادمة ستكون الأولى بعد إصدار قانون الرياضة الجديد."

أضاف: "الفترة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة لذلك أتمنى استمرار هذا التعاون بين اللجنة والاتحادات."

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أعرب رئيس الاتحاد الدولي لليد عن أمنيته بوجود محكمين اصحاب خلفية رياضية بمركز التسوية من أجل النظر في المسائل الفنية بشكل أفضل مستقبلا، وأوضح قائلا: "نحن في البداية بمركز التسوية وهذه خطوة مستقبلية اتمنى ان تحدث ويفكر الرياضيين جديا في التواجد بهذا المكان."

اختتم مصطفى تصريحاته قائلا: "مجلس الاولمبية يقوم بجهد كبير للغاية ويدعم الجميع."