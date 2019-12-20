شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى لعمومية الأولمبية: الدورة القادمة كلها تحديات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال مصطفى خلال كلمته في الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية : "التعاون الموجود حاليا لابد أن يستمر من أجل مصلحة الرياضة المصرية خاصة وأن الدورة الأولمبية القادمة ستكون الأولى بعد إصدار قانون الرياضة الجديد."
أضاف: "الفترة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة لذلك أتمنى استمرار هذا التعاون بين اللجنة والاتحادات."
أعرب رئيس الاتحاد الدولي لليد عن أمنيته بوجود محكمين اصحاب خلفية رياضية بمركز التسوية من أجل النظر في المسائل الفنية بشكل أفضل مستقبلا، وأوضح قائلا: "نحن في البداية بمركز التسوية وهذه خطوة مستقبلية اتمنى ان تحدث ويفكر الرياضيين جديا في التواجد بهذا المكان."
اختتم مصطفى تصريحاته قائلا: "مجلس الاولمبية يقوم بجهد كبير للغاية ويدعم الجميع."
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